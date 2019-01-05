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İhracatta tarihi rekor
İhracat 2018 yılını rekorla tamamladı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, küresel anlamdaki olumsuz gelişmelere rağmen 2018'de ın yüzde 7.1 artışla 168.1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, "Bizler için asıl önemli olan, yakaladığımız bu fiili yıllık ihracat rakamının aynı zamanda Cumhuriyet tarihi ihracat rekoru olmasıdır" dedi. TİM Başkanı İsmail Gülle de "2017 sonunda 2018 yılı ihracatta rekorlar yılı olacak demiştik. Biz sözümüzü tuttuk, 2018'i rekorlarla kapattık" diye konuştu.

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