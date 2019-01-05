Emekliye ek zam

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin geliri bu ay artıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı yüzde 10.19 artırılırken, memur emeklilerine de yüzde 4 artış ve yüzde 6.73 enflasyon farkı yansıtılıyor. Bu ay maaşlar arttığı için her ay ödenen net aylığın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemenin tutarı da yükseliyor. Ayrıca yüzde 5 ek ödeme sınırı da bu ay memur maaş katsayısındaki artışla değişti. Maaşı bin 106 lira 12 kuruşun altında olanlar yüzde 5, üstünde olanlar yüzde 4 oranında ek ödeme alıyordu. Şimdi bu sınır bin 224 lira 81 kuruşa çıktı. Yani bu aydan itibaren maaşı bin 224 lira 81 kuruşun altında olanlar yüzde 5, üstünde olanlar yüzde 4 ek ödeme alacak.
NASIL YANSIYOR?
Hesaplara yatırılan tüm para maaştan oluşmuyor. Bu paranın içerisinde net maaşın yüzde 4-5'i oranında ek ödeme de yer alıyor. Maaşlar arttıkça, ek ödeme tutarı da yükseliyor. Örneğin; Aralık net maaşı 2 bin 500 lira olan SSK emeklisi, bu tutarın yüzde 4'ü oranında ek ödeme alıyordu. Şimdi ise yeni maaşı olan 2 bin 754 lira 75 kuruşun üzerinden yüzde 4'ü oranında ek ödeme hesaplanacak.
NASIL YANSIYOR?
Hesaplara yatırılan tüm para maaştan oluşmuyor. Bu paranın içerisinde net maaşın yüzde 4-5'i oranında ek ödeme de yer alıyor. Maaşlar arttıkça, ek ödeme tutarı da yükseliyor. Örneğin; Aralık net maaşı 2 bin 500 lira olan SSK emeklisi, bu tutarın yüzde 4'ü oranında ek ödeme alıyordu. Şimdi ise yeni maaşı olan 2 bin 754 lira 75 kuruşun üzerinden yüzde 4'ü oranında ek ödeme hesaplanacak.
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