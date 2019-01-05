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Büyük işyerleri de 150 TL istiyor

Büyük işyerleri de 150 TL istiyor
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, "150 lira olan desteğiyle 5 puanlık işveren teşviğinin, işyeri ayrımı gözetmeksizin 500 ve üzeri işçi çalıştıran işyerlerine de uygulanmasını istiyoruz" dedi. Koç, geçen yıl 9 ay şeklinde uygulanan asgari ücret desteğinin bu yıl 12 ay boyunca uygulanacak olmasının, memnuniyet verici olduğunu belirtti.

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