Büyük işyerleri de 150 TL istiyor

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, "150 lira olan asgari ücret desteğiyle 5 puanlık SGK işveren teşviğinin, işyeri ayrımı gözetmeksizin 500 ve üzeri işçi çalıştıran işyerlerine de uygulanmasını istiyoruz" dedi. Koç, geçen yıl 9 ay şeklinde uygulanan asgari ücret desteğinin bu yıl 12 ay boyunca uygulanacak olmasının, memnuniyet verici olduğunu belirtti.
- Ekonomi
- 05.01.2019
- Gazete
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