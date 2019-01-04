Memura en az 3 bin 512 lira

Memurların ve sözleşmeli personelin Ocak zammı da belli oldu. Toplu sözleşmede belirlenen yüzde 4'lük artışa ilaveten yüzde 6.73 enflasyon farkı oluştu. Böylece memurların ve sözleşmeli personelin Ocak zammı yüzde 10.73'e ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklamasına göre; aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 133 liradan 3 bin 512 liraya yükseldi.
15 OCAK'TA HESAPTA
Ocak artışıyla üniversite mezunu 9/1 dereceden memurun maaşı 3 bin 387 liradan 3 bin 786 liraya, 1/4 dereceden öğretmenin maaşı 4 bin 247 liradan 4 bin 737 liraya, 8/1 dereceden polisin maaşı 4 bin 823 liradan 5 bin 375 liraya çıktı. Üniversite mezunu 5/1 dereceden hemşirenin maaşı 4 bin 124 liradan 4 bin 595 liraya çıkarken, 1/4 dereceden genel müdür aylığı 10 bin 507 liradan 11 bin 690 liraya ulaştı. Memurlar zamlı maaşlarını bu ayın 15'inde ceplerine koyacak.
15 OCAK'TA HESAPTA
Ocak artışıyla üniversite mezunu 9/1 dereceden memurun maaşı 3 bin 387 liradan 3 bin 786 liraya, 1/4 dereceden öğretmenin maaşı 4 bin 247 liradan 4 bin 737 liraya, 8/1 dereceden polisin maaşı 4 bin 823 liradan 5 bin 375 liraya çıktı. Üniversite mezunu 5/1 dereceden hemşirenin maaşı 4 bin 124 liradan 4 bin 595 liraya çıkarken, 1/4 dereceden genel müdür aylığı 10 bin 507 liradan 11 bin 690 liraya ulaştı. Memurlar zamlı maaşlarını bu ayın 15'inde ceplerine koyacak.
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