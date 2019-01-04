Enflasyon yüzde 20.3

Ağustos'taki kur saldırısının ardından Ekim'de yüzde 25.24'e kadar yükselen enflasyonda, Kasım'da başlayan düşüş Aralık'ta da devam etti. Yeni Ekonomi Programı (YEP) çerçevesinde başlayan dengelenme sürecinin ardından otomotiv, beyaz eşya ve mobilyadaki vergi indirimleri, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı, TL'deki değer artışı ve petrol fiyatlarındaki sert düşüşle, Kasım'da yüzde 21.62'e inen yıllık enflasyon, Aralık'ta ise yüzde 20.3 ile YEP'teki yüzde 20.8 hedefinin altında gerçekleşti. Aralık'ta aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 4.08 ile giyim ve ayakkabı olurken, en yüksek artış ise yüzde 1.08 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti. Yıllık en fazla artış yüzde 31.36 ile ev eşyası grubunda oldu. Gıdada geçen yıl en yüksek fiyat artışı yüzde 184 ile kuru soğanda görüldü.
- Ekonomi
- 04.01.2019
- Gazete
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