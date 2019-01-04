Bin liralık destek

Hükümet, sosyal güvenlik alanında başta emekli, dul, yetimler olmak üzere vatandaşın refah seviyesini yükseltmeye yönelik adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda yaklaşık 220 bin kişinin maaşı bin liraya çıkarılıyor. Halen Meclis'teki düzenlemeye göre; malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ile her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı bin liradan az olamayacak. 5510 sayılı Kanun kapsamında hesaplanan aylıklar eğer bin liradan düşükse, aradaki fark Hazine'den tahsil edilecek.





Hazal ATEŞ