Bakan Albayrak: Hedefleri tutturduk

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında alınan önlemlerin altını çizerek, öncelikle yıl sonu hedeflerinin yakalanmasını hedeflediklerini vurguladı. Albayrak, "Belirlenen hedefler, bunu uygulamak için güçlü bir para politikası, bunun yönetilmesi için reel ekonomiyle toplumsal ihtiyaçların da göz önünde bulundurularak dengelenme sürecinin ortaya konulması ve ondan sonra 3 yıllık yeni ekonomi programı dediğimiz 2019, 2020 ve 2021. Bu dönemin sonunda da tek haneli enflasyon rakamlarını hedeflediğimiz bir program açıkladık. Yıl sonu itibarıyla hedeflerimizin tamamını tutturduk ve daha iyi bir performans ortaya koyduk" dedi.
DENGE GELDİ
Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın da katkısıyla kurlarda, maliyetlerde, piyasalardaki dengelenme sürecine bağlı olarak görülen etkinin Kasım sonrasında Aralık ayında da devam ettiğine dikkati çeken Albayrak, "Tüketici fiyatlarında -0.4, üretici fiyatlarında -2.22 olarak gerçekleşen enflasyon rakamlarıyla, yüzde 20.80 olarak koyduğumuz enflasyon hedefinin altında, yüzde 20.30 gibi bir rakam yakaladık. Bu çok pozitif bir süreç" değerlendirmesi yaptı.
DENGE GELDİ
Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın da katkısıyla kurlarda, maliyetlerde, piyasalardaki dengelenme sürecine bağlı olarak görülen etkinin Kasım sonrasında Aralık ayında da devam ettiğine dikkati çeken Albayrak, "Tüketici fiyatlarında -0.4, üretici fiyatlarında -2.22 olarak gerçekleşen enflasyon rakamlarıyla, yüzde 20.80 olarak koyduğumuz enflasyon hedefinin altında, yüzde 20.30 gibi bir rakam yakaladık. Bu çok pozitif bir süreç" değerlendirmesi yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.