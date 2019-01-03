Şampiyon soğan

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Aralık'ta kentte perakende fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 48.33'le yeşil soğan olduğunu duyurdu. Artışta yeşil soğanı yüzde 37.76 ile salatalık, yüzde 30.44 ile kabak, yüzde 28.46 ile sivri biber ve yüzde 25.06 ile taze fasulye izledi. Aralık ayında fiyatı en fazla gerileme gösteren ürün ise yüzde 13.77 ile domates oldu.
- Ekonomi
- 03.01.2019
- Gazete
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