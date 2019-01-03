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Engelliye 725 yaşlıya 606 TL

Engelliye 725 yaşlıya 606 TL
BU ay memur maaş katsayısının yükselmesi; 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım aylığına da zam getirecek. Halen 65 yaş aylığı 543,25, evde bakım parası ise bin 179 lira 40 kuruş seviyesinde bulunuyor. Devlet yüzde engeli olanlara aylık 433,68, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara da 650,51 lira veriyor. Bu 3 aylığın zamlı tutarları, yeni memur maaş katsayısının açıklanmasıyla belli olacak. Tahminlere göre; 65 yaş aylığı 606,21, yüzde 40-60 engelli aylığı 483,94, yüzde 70 ve üstü engelli aylığı 725,90, evde bakım aylığı ise bin 312 liraya çıkabilecek. Söz konusu aylıklardan yararlanmak için gelir sınırı da asgari ücretle yükselmişti.

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