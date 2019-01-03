Engelliye 725 yaşlıya 606 TL

BU ay memur maaş katsayısının yükselmesi; 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım aylığına da zam getirecek. Halen 65 yaş aylığı 543,25, evde bakım parası ise bin 179 lira 40 kuruş seviyesinde bulunuyor. Devlet yüzde 40-60 engeli olanlara aylık 433,68, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara da 650,51 lira veriyor. Bu 3 aylığın zamlı tutarları, yeni memur maaş katsayısının açıklanmasıyla belli olacak. Tahminlere göre; 65 yaş aylığı 606,21, yüzde 40-60 engelli aylığı 483,94, yüzde 70 ve üstü engelli aylığı 725,90, evde bakım aylığı ise bin 312 liraya çıkabilecek. Söz konusu aylıklardan yararlanmak için gelir sınırı da asgari ücretle yükselmişti.
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- 03.01.2019
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