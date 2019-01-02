Geçiş cezalarının takibi durdu

Vergi daireleri tarafından, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olduğu halde geçiş yapan araçlara ilişkin idari para cezalarından tahsil edilmemiş olanlar herhangi bir başvuru beklenilmeksizin terkin edilecek ve takip işlemleri yapılmayacak. Yapılan ödemeler geri iade edilecek. İdari para cezalarıyla ilgili olarak vergi dairesinin taraf olduğu dava bulunması halinde, "Mahkemece karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilebilmesi için" ilgili mahkemeye bildirimde bulunulacak.