Antalya'ya 2018 yılında gelen yabancı turistlerin sayısı, tüm zamanların rekorunu kırarak 13 milyon 642 bin kişiye ulaştı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "2018 yılında yabancı turist sayısında bir önceki yıla göre yüzde 31 artış oldu. Toplam yabancı ziyaretçi sayımız 13 milyon 642 bin oldu. Bu rakam bütün zamanların en iyi rakamını ifade ediyor" diye konuştu. Antalya'yı 2018 yılında 4 milyon 801 bin Rus turistin ziyaret ettiğini belirten Vali Karaloğlu, Rus turist sayısında yüzde 26.47 artış olduğunu söyledi. Kente en fazla ziyaretçinin geldiği ikinci ülkenin Almanya olduğunu kaydeden Karaloğlu, 2018 yılında 2 milyon 317 bin Alman turistin Antalya'yı ziyaret ettiğini dile getirdi. Karaloğlu, geçen yıl Ukrayna'dan 717 bin, İngiltere'den de 637 bin turistin geldiği bilgisini verdi.
- Ekonomi
- 02.01.2019
- Gazete
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