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6 sıfır atma örnek alınıyor

6 sıfır atma örnek alınıyor
Türk Lirası'ndan 6 sıfır atılmasının üzerinden 14 yıl geçerken, bu adım dünyanın pek çok ülkesindeki paradan sıfır atma operasyonlarına da ilham kaynağı oldu. , benzer kararları uygulamak isteyen Romanya, Azerbaycan, Zimbabve, Afganistan ve Gana'nın da aralarında olduğu ülkelere danışmanlık sağladı. Ayrıca Almanya Merkez Bankası da 'ye bir heyet göndererek, YTL operasyonu ve geçiş sürecine ilişkin bilgi aldı. Ayrıca Türkiye'den bir heyet İran'a giderek operasyonu anlattı. 1 Ocak 2010'da dolaşımdan kaldırılan E8 Emisyon Grubu 1, 5, 10, 20, 50 ve 100 YTL banknotlar 10 yıllık zaman aşımı süresinin sonu olan 31 Aralık 2019'a kadar değiştirilebilecek.

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