Türkiye'nin, jeopolitik konumu gereği zorluklarla kuşatılsa da küresel ekonomiye entegre yapısıyla, rekabeti ve girişimciliği teşvik eden politikalarıyla üretmeye, gelişmeye ve büyümeye devam etiğini belirten VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, "Ekonomi yönetimimizin kararlı duruşu ve etkin yönetiminin yanı sıra milletimizin sağduyusuyla bölgemizde istikrar ve güven sembolü olarak yükselişimiz sürüyor" dedi. Türkiye ekonomisinin 2018'de hiç de hak etmediği bir şekilde saldırılara maruz kaldığını vurgulayan Özcan, "Hükümetimizin aldığı proaktif tedbirler neticesinde ülke ekonomimiz, yaz aylarında girdiği bu türbülanstan artık çıkmıştır" ifadesini kullandı. VakıfBank olarak 2018'de önemli değişim ve dönüşümler gerçekleştirdiklerini belirten Özcan, "Tüm paydaşlarımızın ve milli ekonomimizin yanındaki güç olma hedefiyle verimli ve kaliteli büyümemizi sürdürdük" dedi. 2018'in üçüncü çeyreği itibarıyla aktif büyüklüklerinin 353 milyar lirayı aştığını anlatan Özcan, "Ekonomiye nakdi ve gayri nakdi kredi olarak sağladığımız destek 308 milyar liraya ulaştı. Konsolide olmayan finansal sonuçlara göre; 2018 yılının ilk 9 ayında ulaştığımız 3 milyar 819 milyon lira brüt kârımızdan 709 milyon lira vergi karşılığı ayırarak, 3 milyar 110 milyon lira net kâr elde ettik. Özkaynak kârlılığımız yüzde 16.6 seviyesinde gerçekleşti" diye konuştu.
MİLLİ EKONOMİNİN YANINDAKİ GÜÇ
Mehmet Özcan, dijitalleşme konusunda şu bilgileri verdi: "Dönüşümün merkezine koyduğumuz 'dijitalleşme' çerçevesinde geliştirdiğimiz ürün, hizmet ve inovatif çözümlerle milli ekonomimizin yanındaki güç olmaya devam ediyoruz. Dünyadaki en iyi bankacılık uygulamalarına uyum sağlayacak şekilde çalışıyoruz. Bu amaçla kurulan Ar-Ge merkezimizin bankamızın gücüne güç katacağına inanıyoruz."
MİLLİ EKONOMİNİN YANINDAKİ GÜÇ
Mehmet Özcan, dijitalleşme konusunda şu bilgileri verdi: "Dönüşümün merkezine koyduğumuz 'dijitalleşme' çerçevesinde geliştirdiğimiz ürün, hizmet ve inovatif çözümlerle milli ekonomimizin yanındaki güç olmaya devam ediyoruz. Dünyadaki en iyi bankacılık uygulamalarına uyum sağlayacak şekilde çalışıyoruz. Bu amaçla kurulan Ar-Ge merkezimizin bankamızın gücüne güç katacağına inanıyoruz."
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