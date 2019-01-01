Ticarette elektronik çek-bono hamlesi

Türkiye bu yıl ticarette yeni adımlara sahne olacak. Elektronik çek ve bono ile bunların geçmiş takibi yapılabilecek. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Çekten sonra karekodlu bono uygulamasını başlatıyoruz. Elektronik ortamda çek ve bono düzenlemesini ilk defa Türkiye yapacak. Cirolayanın da geçmişini sorgulayabilecek" dedi.
Hazal ATEŞ
Hazal ATEŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.