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Ticarette elektronik çek-bono hamlesi

Ticarette elektronik çek-bono hamlesi
Türkiye bu yıl ticarette yeni adımlara sahne olacak. Elektronik çek ve bono ile bunların geçmiş takibi yapılabilecek. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Çekten sonra karekodlu bono uygulamasını başlatıyoruz. Elektronik ortamda çek ve bono düzenlemesini ilk defa yapacak. Cirolayanın da geçmişini sorgulayabilecek" dedi.


Hazal ATEŞ

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