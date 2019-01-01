Spekülatöre geçit yok

Hem üreticinin hem tüketicinin faydasına olacak Tarımsal Erken Uyarı Sistemi bu yıl faaliyete geçecek. Sistem ile tarım ve gıda ürünlerinin fiyatı, üreticinin ne kadar üretim yaptığı ve tarladan sofraya kadarki yolculuğu takip edilecek. Ürünlerin fiyatlarının şişirilmesi önlenecek.
- Ekonomi
- 01.01.2019
- Gazete
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