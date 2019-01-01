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Sağlık inde dönemi

Sağlık turizminde kök hücre dönemi
Türk Kızılayı ile Sağlık Bakanlığı ortaklığında yürütülen ve ilik arayışında yurt dışına bağımlılığı ortadan kaldıran TÜRKÖK projesi, 2 yılda sınırları aştı. , 356 bin kayıtlı vericisiyle dünyada bir ilk oldu. Sağlık inde dünyanın en fazla hasta ağırlayan ülkelerinden olan , de ihraç etti. TÜRKKÖK; 1 yılda yerli-yabancı 900 hastaya nakil yaptı.


Tülay CANBOLAT

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