Sağlık turizminde kök hücre dönemi

Türk Kızılayı ile Sağlık Bakanlığı ortaklığında yürütülen ve ilik arayışında yurt dışına bağımlılığı ortadan kaldıran TÜRKÖK projesi, 2 yılda sınırları aştı. TÜRKÖK, 356 bin kayıtlı vericisiyle dünyada bir ilk oldu. Sağlık turizminde dünyanın en fazla hasta ağırlayan ülkelerinden olan Türkiye, kök hücre de ihraç etti. TÜRKKÖK; 1 yılda yerli-yabancı 900 hastaya nakil yaptı.
Tülay CANBOLAT
Tülay CANBOLAT
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