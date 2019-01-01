Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) 2019'da uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 15.9 olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 30 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlanan 503 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilen yeniden değerleme oranı, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun verdiği yetkiye dayanılarak 2019'da MTV tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 15.9 olarak yeniden belirlendi. Böylece MTV artış oranı, daha önce yüzde 23.73 olarak açıklanan yeniden değerleme oranının altında tutuldu.
- Ekonomi
- 01.01.2019
- Gazete
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