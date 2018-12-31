Yaşlılık için yol haritası geliyor

Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilecek 'Uluslararası Yaşlılık Şurası'nda, daha aktif ve sağlıklı bir yaşlılık için yol haritası belirlenecek. Aile Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, yaşlılıkla ilgili yol haritasının belirleneceği şuranın 2019'un ilk çeyreğinde yapılacağını ifade etti.