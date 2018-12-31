Bugünkü
Takvim

oldu

Transfer oldu
TAŞYÜNÜ üreticisi Ravago Grubu'nun şirketlerinden Ravaber'in Ticari Direktörlük görevine, Özge Sipahioğlu atandı. Uzun yıllar yapı sektöründe satış ve pazarlama alanında görev alan Sipahioğlu, sırasıyla İnoksan, Aspen Yapı Sistemleri, Assan Panel, Ravago Grup şirketlerinden Mardav Yalıtım, Poncebloc ve son olarak AGT A.Ş'de Marka ve Pazarlama Müdürü olarak çalıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriTransfer oldu
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri