Transfer oldu

TAŞYÜNÜ üreticisi Ravago Grubu'nun şirketlerinden Ravaber'in Ticari Direktörlük görevine, Özge Sipahioğlu atandı. Uzun yıllar yapı sektöründe satış ve pazarlama alanında görev alan Sipahioğlu, sırasıyla İnoksan, Aspen Yapı Sistemleri, Assan Panel, Ravago Grup şirketlerinden Mardav Yalıtım, Poncebloc ve son olarak AGT A.Ş'de Marka ve Pazarlama Müdürü olarak çalıştı.
- Ekonomi
- 31.12.2018
- Gazete
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