incisi yalılarından biri daha satışa çıkarıldı. 1850 yılı yapımı, ikinci derecede tarihi eser konumunda olan 6 bin 500 metrekare büyüklüğe sahipiçin belirlenen bedel. Kuzguncuk'ta Boğaz'a hakim konumu ile ilgi gören yalı, bodrum ile birlikte toplam 4 katlı. 180 derece Boğaz manzarası olan yalının rıhtım uzunluğu iseolarak açıklandı. Yalının satış sürecini başlattıklarını aktaran gayrimenkul uzmanı"En pahalı yalılar, iki Boğaz köprüsü arasındaki alanda yer alıyor.Bu nedenle de tercihler buraya yoğunlaşıyor" dedi.