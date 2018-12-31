Boğaz'ın incisi yalılarından biri daha satışa çıkarıldı. 1850 yılı yapımı, ikinci derecede tarihi eser konumunda olan 6 bin 500 metrekare büyüklüğe sahip Kedili Yalı (Fatma Yaşa Yalısı) için belirlenen bedel 95 milyon lira. Kuzguncuk'ta Boğaz'a hakim konumu ile ilgi gören yalı, bodrum ile birlikte toplam 4 katlı. 180 derece Boğaz manzarası olan yalının rıhtım uzunluğu ise 11 metre olarak açıklandı. Yalının satış sürecini başlattıklarını aktaran gayrimenkul uzmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, "En pahalı yalılar, iki Boğaz köprüsü arasındaki alanda yer alıyor. Çünkü bu alan, Boğaz'ın en aydınlık ve en hareketli bölgesi... Bu nedenle de tercihler buraya yoğunlaşıyor" dedi.
Evrim Kırmızıtaş Başaran
Evrim Kırmızıtaş Başaran
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