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'den 201 bin TL ödül

201 bin TL ödül
HADİ, bu gece ödül dağıtacak. 'in katkılarıyla bu gece yapılacak 'de, 2019'a özel 201 bin 900 lira rekor para ödülü, kazanan yarışmacılar arasında paylaştırılacak. Katılımın 1 milyona ulaşması beklenen yılbaşına özel Hadi'de, para ödülüne ek olarak kazanan Turkcell'lilere ve 31 Ocak'a kadar numarasını Turkcell'e taşıyanlara 201.900 GB internet ödülü dağıtılacak.

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