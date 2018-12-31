HADİ, bu gece ödül dağıtacak. Turkcell'in katkılarıyla bu gece yapılacak Hadi'de, 2019'a özel 201 bin 900 lira rekor para ödülü, kazanan yarışmacılar arasında paylaştırılacak. Katılımın 1 milyona ulaşması beklenen yılbaşına özel Hadi'de, para ödülüne ek olarak kazanan Turkcell'lilere ve 31 Ocak'a kadar numarasını Turkcell'e taşıyanlara 201.900 GB internet ödülü dağıtılacak.
- Ekonomi
- 31.12.2018
- Gazete
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