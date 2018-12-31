Gurme desteği

Türkiye, 2019'da da iç ve dış ticaret ağlarını genişletirken, iş-yatırım alanında destek haritası genişliyor. Yurt dışında Paris, Londra, Pekin, New York gibi marka, metropol şehirlerde kurulacak Türk Gurme Merkezleri desteklenecek. Türkiye'nin yüzlerce yıllık lezzet hazinesi, zengin mutfağının dünyada tanınması için de proje bazlı teşvik verilecek. Her şehrin, ilçenin gurme haritası çıkarılarak, Türk mutfağının veri tabanı oluşturulacak. Otellerde Türk mutfağına standart getirilecek. Türkiye'ye özgü ürünlerin reçetesi yazılacak. Örneğin; Türkiye'deki 250'nin üzerindeki peynirin nasıl yapıldığı yazılı olarak sisteme kaydedilecek. O üründe lezzetin her yerde aynı olması sağlanacak. Bu yıl itibariyle ticaret merkezlerinin sayısı 40'a çıkarılırken, yeni dönemde her 100 dolarlık ihracatın 30 dolarını devlet karşılayacak. Markalaşma, kurumsallaşmaya yönelik teşviklerin sayısı artırılacak.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ
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