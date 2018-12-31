Emeklinin zam hesabı tamam

emeklilerin gözü yaklaşan Ocak artışına çevrilmiş durumda. 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verileri zam oranını gösterecek. Enflasyon tahminleri, ipuçlarını veriyor. 2019 programındaki tahmine göre, 2018'in ikinci yarısındaki enflasyonolabilecek. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerizam alacak. Memur emeklileri de yüzde 4'lük artışa ilaveten 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar, yanienflasyon farkı alabilecek.Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki tahmin ise 2018'in ikinci yarısındaki enflasyonunolabileceği yönünde. Buna göre ise SSK ve Bağ-Kur'luların Ocak zammıolacak. Memur emeklileri deartışa ilavetenenflasyon farkı alabilecek.yeni maaşları hemolarak gerçekleşen 5 aylık enflasyona hem de tahminlere göre hesapladı. Hazırladığımız tablolara bakan emekliler, yeni maaşlarını görebilecek.aylık enflasyon yüzde 10.65 olursaSSK ve Bağ-Kur'luların maaşındaarasında, en düşük memuremeklisi aylığında daartışoluşacak. Yüzde 11.09'luk enflasyontahmini ise SSK ve Bağ-Kur'lulara 113-542 lira arasında, memur emeklilerineise en azartış getirecek.