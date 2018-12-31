Emeklinin zam hesabı tamam

Tüm emeklilerin gözü yaklaşan Ocak artışına çevrilmiş durumda. 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verileri zam oranını gösterecek. Enflasyon tahminleri, ipuçlarını veriyor. 2019 programındaki tahmine göre, 2018'in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10.65 olabilecek. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 10.65 zam alacak. Memur emeklileri de yüzde 4'lük artışa ilaveten 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar, yani yüzde 7.15 enflasyon farkı alabilecek.



Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki tahmin ise 2018'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 11.09 olabileceği yönünde. Buna göre ise SSK ve Bağ-Kur'luların Ocak zammı yüzde 11.09 olacak. Memur emeklileri de yüzde 4 artışa ilaveten yüzde 7.59 enflasyon farkı alabilecek. TAKVİM, yeni maaşları hem yüzde 10.64 olarak gerçekleşen 5 aylık enflasyona hem de tahminlere göre hesapladı. Hazırladığımız tablolara bakan emekliler, yeni maaşlarını görebilecek.







​EN AZ 249 TL ARTIŞ

6 aylık enflasyon yüzde 10.65 olursa SSK ve Bağ-Kur'luların maaşında 108- 521 lira arasında, en düşük memur emeklisi aylığında da 239 lira artış oluşacak. Yüzde 11.09'luk enflasyon tahmini ise SSK ve Bağ-Kur'lulara 113- 542 lira arasında, memur emeklilerine ise en az 249 lira artış getirecek.





