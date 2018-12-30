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ZAP ürünleri sınırları aştı

İhraZAP
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kaymakamlığın desteği ile Zap vadisi Projesi kapsamında ZAP adıyla üretilen organik ürünler sınırları aşarak 'e kadar ulaştı. Terörden büyük oranda temizlenen bölgede doğal pirinç, buğday, mısır, susam ve maş fasulyesi, kuru üzüm, incir, dut ve çeşitli meyvelerden elde edilen pestil gibi ürünler üretildi. 'yi Çin'de düzenlenen bir festivalde temsil eden Şef Asuman Çerkez ZAP markalı ürünleri dünyanın her yerinden gelen şeflere tattırdığını söyledi. Söz konusu projeyi de anlattığını söyleyen Çerkez, bu projeyi tüm dünyaya duyuracaklarını belirtti.


Ahmet KAVAK

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