Vatandaş şikayet etti taksiciye ceza yağdı

Vatandaşlardan, taksi sürücülerine yönelik yolcu almadığı, ödeme konusunda sorun çıkardığı, ulaşım güzergahını uzatıp yolculardan yüksek ücret talep ettiği, pazarlık usulüyle taksimetre kullanmadan imtina ettiği, seyir halinde cep telefonuyla oyun oynadığı, uzun süreli yüksek sesle konuşarak yolcuları rahatsız ettiği, araç içerisinde sigara içtiği, alkollüyken araç kullandığı, uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunduğu, aracı mevsim koşullarına göre bakımlı ve temiz kullanmadığı şikayetleri alan polisler bu çerçevede çalışma yürüttü. İstanbul'da 2018 yılında taksilere yönelik yapılan denetimlerde kurallara uymayan sürücülere 10 bin 801 ceza kesildi. Taksicilere en çok para cezası "ehliyetsiz araç kullanmak"tan ve yaya yoluna park etmekten kesildi.
- Ekonomi
- 30.12.2018
- Gazete
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