Ruslar domatesi iki katına çıkardı

Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye'den ithal edilen domates için kotaları iki kat artırmak üzere harekete geçti. Rusya Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'den ithal edilen domateste kotanın 50 binden 100 bin tona çıkarılmasına yönelik karar tasarısının hazırlandığı bildirildi. Rusya, Kasım 2015'te Türkiye'den domates ithalatını durdurmasının ardından geçen yıl kasım ayında toplam 50 bin ton kotayla domates ithalatına başlamıştı.
- Ekonomi
- 30.12.2018
- Gazete
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