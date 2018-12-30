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Kredi kartında değişmedi

Kredi kartında faiz değişmedi
Merkez sı (), kredi kartı işlemlerinde 2019 yılı birinci çeyreğinde uygulanacak azami oranlarında değişiklik yapmadı. Banka'dan yapılan açıklamada nakit ihtiyaçlarının qkredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılanması tavsiye edildi. TCMB, son olarak 1 Ekim 2018 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,25, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,75 olarak belirlemişti.

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