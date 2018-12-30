Emekliye 432 lira ek zam

Tüm emekliler için Ocak zam ayı olacak. Ocak'ta maaşlar artacağı için, tüm emeklilere her ay verilen ek ödeme de zamlanacak. Halen maaşı bin 106 lira 12 kuruşun altında olanlara net aylıklarının yüzde 5'i, üstünde olanlara ise yüzde 4'ü oranında ek ödeme veriliyor. Ocak'ta bu sınır bin 229 lira 34 kuruşa çıkacak. Maaşı bu tutarın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 oranında ek ödeme verilecek. Ayrıca tüm emeklilerin ek ödemeleri artacak. Örneğin; 2 bin lira maaşı olan SSK emeklisi, aylık 80 lira da ek ödeme alıyor. Ocak zammı yüzde 11.09 olursa emeklinin maaşı 2 bin 221 lira 80 kuruşa, ek ödeme tutarı da 88,87 liraya çıkacak.
ORAN ARTABİLİR
Bu arada emekliler vergi iadesinin yerine gelen ek ödemede oranın artırılmasını istiyor. Türkiye Emekliler Derneği, oranın en az yüzde 8-9 olması talebini dile getiriyor. Eğer oran yüzde 4-5'ten yüzde 8'e çıkarılırsa, emeklilerin ek ödeme tutarında 2 kata varan artışlar olacak. 2 bin lira maaşı olan emekli, 80 lira yerine 160 lira ek ödeme alabilecek. 4800 lira maaş alan bir emekliye ayrıca 432 lira daha ödeme yapılacak.
Bütün emekliler maaşlarının haricinde yüzde 4 oranında vergi iadesi de alıyor. Bu oranın artırılması gündemde.
YARIN: TAKVİM YENİ MAAŞLARI HESAPLADI
ORAN ARTABİLİR
Bu arada emekliler vergi iadesinin yerine gelen ek ödemede oranın artırılmasını istiyor. Türkiye Emekliler Derneği, oranın en az yüzde 8-9 olması talebini dile getiriyor. Eğer oran yüzde 4-5'ten yüzde 8'e çıkarılırsa, emeklilerin ek ödeme tutarında 2 kata varan artışlar olacak. 2 bin lira maaşı olan emekli, 80 lira yerine 160 lira ek ödeme alabilecek. 4800 lira maaş alan bir emekliye ayrıca 432 lira daha ödeme yapılacak.
Bütün emekliler maaşlarının haricinde yüzde 4 oranında vergi iadesi de alıyor. Bu oranın artırılması gündemde.
YARIN: TAKVİM YENİ MAAŞLARI HESAPLADI
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