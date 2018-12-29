Turist sayısı 43 milyon oldu

Türkiye bu yılın ilk 11 ayında 37.5 milyon yabancı ziyaretçi sayısını aştı. Yurt dışı ikametli 5 milyon 217 bin 193 vatandaşla birlikte toplam ziyaretçi sayısı 43 milyona yaklaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 22.25 artış yakalandı. Türkiye'nin Ocak-Kasım döneminde ağırladığı toplam yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptığı iller sıramasında 12 milyon 355 bin 65 ile Antalya birinci, 12 milyon 265 bin 177 ile İstanbul ikinci, 3 milyon 540 bin 874 ile Edirne üçüncü sırada yer aldı.
- Ekonomi
- 29.12.2018
- Gazete
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