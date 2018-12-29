Tazminatlar artıyor

Asgari ücretteki artış, çalışanların gelirleriyle birlikte alacakları kıdem tazminatlarını da yükseltti. 2019'daki tazminatlar yeni ücret üzerinden hesaplanacak. Yeni yılla birlikte brüt asgari ücret 2 bin 558 lira 40 kuruşa çıkacak. 7 milyon vatandaşın kıdem tazminatı artacak. Örneğin; 10 yıldır çalışan bir asgari ücretli işçinin kıdem tazminatı 2018'de 20 bin 295 lira olurken, bu rakam 2019'da 25 bin 584 liraya çıkacak. Kıdem tazminatı tavanı da memur zammıyla artacak, 6 bin lira 32 lirayı bulabilecek.
- Ekonomi
- 29.12.2018
- Gazete
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