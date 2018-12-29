60 SANİYEDE SON 24 SAAT
Asgari ücretliler ne kadar tazminat alacak?
Yeni yıl ile birlikte birçok önemli adım atılıyor, onlardan biri de ücretlere yapılan zamlar. Geçtiğimiz günlerde asgari ücret zammı %26,5 olarak belirlendi, 7 milyon kişiyi ilgilendiren bu haber ile birlikte asgari ücret 2.000 TL'nin üzerine çıktı. 7 milyon kişinin maaş artışı yanında kıdem tazminatından 65 yaş aylığına kadar birçok kalemde de değişiklik olacak. Milyonları ilgilendiren o düzenlemenin detaylarını Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem anlattı.
- Bakan açıkladı! Dev destek paketi yolda
- Üç kamu bankasından 'imar barışı' açıklaması
- Altın fiyatları yükselişte! İşte güncel rakamlar...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.