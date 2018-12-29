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  • 29.12.2018 15:15
  • Son Güncelleme: 29.12.2018 15:22

liler ne kadar tazminat alacak?

Yeni yıl ile birlikte birçok önemli adım atılıyor, onlardan biri de ücretlere yapılan lar. Geçtiğimiz günlerde zammı %26,5 olarak belirlendi, 7 milyon kişiyi ilgilendiren bu haber ile birlikte asgari ücret 2.000 TL'nin üzerine çıktı. 7 milyon kişinin maaş artışı yanında kıdem tazminatından 65 yaş aylığına kadar birçok kalemde de değişiklik olacak. Milyonları ilgilendiren o düzenlemenin detaylarını Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem anlattı.

Asgari ücretliler ne kadar tazminat alacak?
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