2019 için brüt 2 bin 558 lira, net 2 bin 20 lira olarak belirlenen asgari ücret birçok kalemi etkiliyor. Yeni asgari ücretle birlikte, Genel Sağlık Sigortası'ndan (GSS) gelir testine girmeden yararlanmak için aylık 76,75 liranın (brüt asgari ücretin yüzde 3'ü) ödenmesi yeterli olacak. Gelir testine gidilip hanedekilerin kişi başı gelirinin 852 liradan az hesaplanması durumunda ise GSS primleri devlet tarafından karşılanacak.
- Ekonomi
- 29.12.2018
- Gazete
852 TL’nin altına ödeme devletten
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