Meyve-kargo poşetleri ücretsiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 1 Ocak itibarıyla başlayacak plastik alışveriş poşetlerinin ücretli olarak temin edilmesine ilişkin uygulamanın usul ve esaslarını açıkladı. Plastik poşetlerin uzaktan satışlar da dahil olmak üzere tüm satış noktalarında en az 25 kuruş olarak ücretlendirileceğini belirten Kurum, şu bilgileri verdi: "Marketlerde ekmek, sebze, meyve, peynir, zeytin, hayvansal gıda gibi açıkta satılan gıdaların hijyenini korumak amacıyla kullanılan küçük poşetleri kapsam dışında bıraktık. Ayrıca tekstil ürünü çok kullanımlık poşetler, petshoplardaki canlı sucul hayvan satışında ve bazı bitkilerin satışında kullanılan sapsız poşetler, kuru temizleme, lostra ve benzeri işyerleri gibi sadece hizmet verilen fakat ürün satışı gerçekleştirmeyen yerlerde verilen poşetler, kargo poşetleri de ücretsiz olacak."