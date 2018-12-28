Mesa Gökada’da yıl sonu bereketi

Mesa, İstanbul Maltepe'de yapımına başladığı Mesa Gökada projesi için lansman öncesi yıl sonu kampanyası düzenliyor. Metrekare fiyatları 2 bin 800 liradan başlayan daireler için peşinata yüzde 10 indirim uygulayan Mesa, yüzde 0.98 faizle 120 ay vade imkanı da sunuyor. Mesa Mesken Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Cem Ergüven, projenin kampanyayla bine yakın talep gördüğünü açıkladı.
BÜYÜKBAKKALKÖY'DE
Mesa Gökada, araziye uyumlu dizilimi, birbirini engellemeyen binaları, lokasyon ve ulaşım avantajlarıyla dikkat çekiyor. Büyükbakkalköy bölgesinde yer alan Mesa Gökada'da büyüklükleri 72 ile 219 metrekare arasında değişen 1+1'den 4+1'e kadar değişik daire seçenekleri yer alıyor. 3 bloktan oluşan projede, toplam 317 daire ile ticari alanların yanı sıra yüzme havuzu, sauna, fitness salonu, çocuk oyun alanları, kafeterya gibi sosyal donatılar bulunuyor.
BÜYÜKBAKKALKÖY'DE
Mesa Gökada, araziye uyumlu dizilimi, birbirini engellemeyen binaları, lokasyon ve ulaşım avantajlarıyla dikkat çekiyor. Büyükbakkalköy bölgesinde yer alan Mesa Gökada'da büyüklükleri 72 ile 219 metrekare arasında değişen 1+1'den 4+1'e kadar değişik daire seçenekleri yer alıyor. 3 bloktan oluşan projede, toplam 317 daire ile ticari alanların yanı sıra yüzme havuzu, sauna, fitness salonu, çocuk oyun alanları, kafeterya gibi sosyal donatılar bulunuyor.
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