KT Portföy, Kızılay'ın ihtiyaç duyduğu finansman kaynaklarına yönelik düzenli ve sürdürülebilir destek sağlamak amacıyla Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu'nu kurdu. Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, fona ilişkin, "Altınlarınızı KT Portföy'ün yatırım fonuna teslim ediyorsunuz ve bu altınlarınız değerini koruyor. Ayrıca KT Portföy, bu altınlarınızı ticarete konu işlerde kullanıyor. Altınınız para kazanıyor. Bütün iş ve işlemlerden alınan hizmet ücretinden de Kızılay'a pay veriyorsunuz" diye konuştu. KT Portföy Genel Müdürü Tayfun Özkan da "Yatırım fonu, yeni yılın ilk günü yatırıma hazır olacak" dedi.
Sevnur NURAL
Sevnur NURAL
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.