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Portföy, 'a Destek Altın Katılım Fonu'nu kurdu

Altın destek
KT Portföy, 'ın ihtiyaç duyduğu finansman kaynaklarına yönelik düzenli ve sürdürülebilir destek sağlamak amacıyla Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu'nu kurdu. Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, fona ilişkin, "Altınlarınızı Portföy'ün yatırım fonuna teslim ediyorsunuz ve bu altınlarınız değerini koruyor. Ayrıca KT Portföy, bu altınlarınızı ticarete konu işlerde kullanıyor. Altınınız para kazanıyor. Bütün iş ve işlemlerden alınan hizmet ücretinden de Kızılay'a pay veriyorsunuz" diye konuştu. KT Portföy Genel Müdürü Tayfun Özkan da "Yatırım fonu, yeni yılın ilk günü yatırıma hazır olacak" dedi.


Sevnur NURAL

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