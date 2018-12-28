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Havalimanı’ndan 11 yeni hat

İstanbul Havalimanı’ndan 11 yeni hat
Türk Hava Yolları () Genel Müdürü Bilal Ekşi, Havalimanı'ndan yeni seferlere başlayacaklarını duyurdu. Ekşi, "İstanbul Havalimanı'nda yeni seferlerimizi açıyoruz. Mevcut uçuş noktalarımıza ilave olarak, yurt dışına (izinleri temin ederek) , , , Frankfurt, Münih, Kuveyt, Tiflis, Aşkaabat; yurt içine , , Hatay seferlerimizi kısa sürede satışa açıyoruz" dedi.

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