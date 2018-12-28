Ünlü oyuncu Hülya Avşar, Para dergisi tarafından düzenlenen Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'nde girişimcilere tavsiyelerde bulundu. "Öncelikle kendinize güveniniz sonsuz olmalı ve kimsenin yorumuna göre hareket etmemelisiniz" diyen Avşar, "Başkalarının ne dediğine kulak asmadan, başkasının ne diyeceğini düşünmeden yaptığınız şey ileride en başarılı iş olacaktır" ifadesini kullandı. Avşar, "Paranızı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu da şöyle yanıtladı: "Para, benim için hep bir araç oldu, amaç değil. Para kazanmak değil, tutmak önemli. Herkesin lüks evlere para harcadığı dönemlerde ben onu yapmadım. Mücevhere para yatırmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Herhalde bir 20 yıldır kendime çok büyük bir mücevher almadım, almam da. Biraz had bilerek yaşamakta fayda var."





ŞEBNEM CAN KILINÇARSLAN