Emekliye bin 903 TL

Emeklilerin heyecanla beklediği Ocak zammı için geri sayım başladı. Zam oranlarının belli olmasına sayılı gün kaldı. 12.3 milyon emekli, önümüzdeki hafta perşembe günü maaşında yapılacak Ocak artışını öğrenebilecek. Türkiye İstatistik Kurumu 3 Ocak'ta enflasyon verilerini açıklayacak, oranlar ortaya çıkacak. 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek. Söz konusu 6 aylık enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı da memur emeklilerinin yüzde 4'lük zamma ilaveten alacağı farkı ortaya koyacak. Temmuz- Kasım enflasyonu yüzde 10.64 olarak gerçekleşti. Yani 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 10.64 olarak görünüyor. Memur emeklilerine de yüzde 4 zamma ek olarak yüzde 7.14 enflasyon farkı ortaya çıktı. Aralık enflasyonuna göre SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı, memur emeklilerinin de enflasyon farkı artacak ya da azalacak. Emeklilerin Ocak zammına ilişkin 2 farklı tahmin bulunuyor:
2 FARKLI TAHMİN VAR
2019 programındaki tahmine göre; 2018'in ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.65 olabilecek. Bu durumda memur emeklilerinin Ocak artışı da yüzde 11.15 (yüzde 4 zam+ yüzde 7.15 enflasyon farkı) olarak gerçekleşecek. Bu oranlara göre en düşük maaş; Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 533 liradan bin 697 liraya, Bağ-Kur tarım emeklilerinde bin 79 liradan bin 194 liraya yükselecek. SSK'lılarda ise en düşük maaş, 2000'den önce emekli olanlarda bin 713 liradan bin 896 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 21 liradan bin 130 liraya çıkacak. En düşük memur maaşı da 2 bin 219 liradan 2 bin 389 liraya ulaşacak.
NASIL DEĞIŞECEK?
Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son beklenti anketinde yer alan tahmine göre ise 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 11.09 olacak. Memur emeklilerinin de bu durumda Ocak zammı yüzde 11.59'a (yüzde 4 artış + yüzde 7.59 enflasyon farkı) ulaşacak. Bu artışlarla en düşük maaş; esnaf emeklilerinde bin 703 lira, Bağ-Kur tarım emeklilerinde bin 199 lira, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 903 lira, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 134 lira olabilecek. En düşük memur emeklisi aylığı ise 2 bin 399 lirayı bulacak.
EMEKLİYE KAZANÇ REHBERİ - 9
2 FARKLI TAHMİN VAR
2019 programındaki tahmine göre; 2018'in ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.65 olabilecek. Bu durumda memur emeklilerinin Ocak artışı da yüzde 11.15 (yüzde 4 zam+ yüzde 7.15 enflasyon farkı) olarak gerçekleşecek. Bu oranlara göre en düşük maaş; Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 533 liradan bin 697 liraya, Bağ-Kur tarım emeklilerinde bin 79 liradan bin 194 liraya yükselecek. SSK'lılarda ise en düşük maaş, 2000'den önce emekli olanlarda bin 713 liradan bin 896 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 21 liradan bin 130 liraya çıkacak. En düşük memur maaşı da 2 bin 219 liradan 2 bin 389 liraya ulaşacak.
NASIL DEĞIŞECEK?
Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son beklenti anketinde yer alan tahmine göre ise 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 11.09 olacak. Memur emeklilerinin de bu durumda Ocak zammı yüzde 11.59'a (yüzde 4 artış + yüzde 7.59 enflasyon farkı) ulaşacak. Bu artışlarla en düşük maaş; esnaf emeklilerinde bin 703 lira, Bağ-Kur tarım emeklilerinde bin 199 lira, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 903 lira, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 134 lira olabilecek. En düşük memur emeklisi aylığı ise 2 bin 399 lirayı bulacak.
EMEKLİYE KAZANÇ REHBERİ - 9
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