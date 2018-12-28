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’e geri dönene bin TL

BES’e geri dönene bin TL
Çalışanlara emeklilikte ikinci maaş yolunu açan Bireysel Emeklilik Sistemi'ne () otomatik katılımda yeni düzenlemeler yapıldı. Buna göre; sistemden ayrılan çalışanların 2 yılda bir otomatik olarak yeniden sisteme dahil edilebilmelerine ilişkin madde, 3 yıl içinde bir defalığına olacak şekilde yeniden düzenlendi. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı söz konusu süreyi 1 yıla kadar azaltabilecek, 5 yıla kadar artırabilecek. BES'e işverenleri tarafından otomatik dahil edilen çalışanlardan, cayma hakkını kullananlara, istedikleri zaman sisteme yeniden dahil olabilme imkanı da getirildi. BES'e geri dönenler bin lira başlangıç devlet katkısından yararlanabilecek.

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