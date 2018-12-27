Kendi işinin patronu oldu

Afyonkarahisar'da yaşayan Ayşe Karataş, KOSGEB'den aldığı hibeyle, çocukluğundan beri hayalini kurduğu yöresel elbiseler dikimi yapılan işletmenin patronu oldu. Kadın girişimci Karataş, çocukluğundan beri dikiş ve nakışa ilgisinin olduğunu, uzun yıllar evinde dikiş yaptığını belirterek, "Sonra yolum KOSGEB'e düştü, sınavlarına ve mülakatlarına katılarak başarılı oldum. Oradan güzel destek aldım. Önce küçük bir dükkan açtım. Zamanla orası bana küçük gelmeye başladı, büyük bir yer açtım" dedi. Dikimini yaptığı düğün, nişan elbiselerinin Afyonkarahisar'ın olmazsa olmazı olduğunu söyleyen Karataş, sözlerine şöyle devam etti: "Ürünlerimiz için Afyonkarahisar ve ilçeleri, Eskişehir, Isparta, Konya, İzmir, Bursa, hatta Fransa'dan bile sipariş alıyoruz. Özellikle sosyal medyada, dikimini yaptığımız elbiseleri görenlerden yoğun şekilde sipariş geliyor. Siparişini aldığımız takım elbiselerin fiyatı kumaşın kalitesine göre değişiyor. Genellikle 300 liradan başlıyor, bin liraya kadar değişik rakamlara çıkabiliyor."
- Ekonomi
- 27.12.2018
- Gazete
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