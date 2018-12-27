İthal telefona 20 euro ücret

Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video, uydu alıcı cihazları ve birleşik cihazlarla bunların dışındaki görsel veya işitsel yayınları alabilen cihazlar için bandrol ücreti alınmasına karar verildi. Bu ücretler televizyon için 8-80 euro, radyo için 1-2 euro, video için 18 euro, cep telefonları için 20 euro, bilgisayarlar için 10 euro olacak.