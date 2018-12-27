İstihdama dev destek

Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı istihdam teşvikleriyle 2019'a güçlü bir giriş yapıyor. Gelecek yılki sigorta primi, vergi, bölgesel istihdam, yatırım destekleri yaklaşık 2 milyonun üzerinde işyerini, 26 milyona yakın çalışanı ilgilendiriyor. İstihdam teşvikleri ve çalışanlara etkileri şöyle:
Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi düşük olan illerde verilen bölgesel istihdam teşviği 1 yıl daha uzatılıyor. 5 puanlık sigorta primi Hazine desteğine ilave olarak prime esas kazanç alt sınırı üzerinden 6 puana kadar ilave prim desteğinden 250 bine yakın işyerinin yararlanması bekleniyor.
Bu yıl 9 ay olarak uygulanan asgari ücret desteği, gelecek yıl 12 ay boyunca verilecek.
2019-2020'de ilk kez işe alınacak işçilerin tüm sigorta ve vergi giderlerini (asgari ücret üzerinden) devlet üstlenecek. Cumhurbaşkanlığı programına göre, gelecek yıl yaklaşık 440 bin yeni istihdam yaratılacak. Bu kapsamda ilk kez işe başlayacak bu kişilerin işverene maliyeti de minimize edilmiş olacak.
Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi düşük olan illerde verilen bölgesel istihdam teşviği 1 yıl daha uzatılıyor. 5 puanlık sigorta primi Hazine desteğine ilave olarak prime esas kazanç alt sınırı üzerinden 6 puana kadar ilave prim desteğinden 250 bine yakın işyerinin yararlanması bekleniyor.
Bu yıl 9 ay olarak uygulanan asgari ücret desteği, gelecek yıl 12 ay boyunca verilecek.
2019-2020'de ilk kez işe alınacak işçilerin tüm sigorta ve vergi giderlerini (asgari ücret üzerinden) devlet üstlenecek. Cumhurbaşkanlığı programına göre, gelecek yıl yaklaşık 440 bin yeni istihdam yaratılacak. Bu kapsamda ilk kez işe başlayacak bu kişilerin işverene maliyeti de minimize edilmiş olacak.
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