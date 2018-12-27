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dünyası ten memnun

İş dünyası asgari ücretten memnun
TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, " dünyası için tespitinin 2 bin 20 lira olması, oran itibarıyla yüzde 26 civarında olması çok olumlu bir gelişme" dedi. Bilecik, "Ekonomiyi tekrar iyi noktaya getirmek önemli bir sabır işi. Hazine ve Maliye Bakanımıza, kurmaylarına ve bütün ekibe, iş dünyası olarak teşekkürlerimizi iletiyorum. Piyasalar tedbirler ve teşviklerden memnun" dedi.

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