Fiyat artışına anında tedbir

Tarım ürünlerinde fiyat istikrarını sağlamak için düğmeye basan hükümet, vatandaşın bunları sağlıklı ve uygun fiyata temin edebilmesi için adımlar atmaya önümüzdeki yıl da devam edecek. Bu yılın son Gıda Komitesi Toplantısı'nda öne çıkan başlıklardan biri Tarımsal Erken Uyarı Sistemi oldu. Rekolte tahmini ve rekoltenin dinamik olarak takibine imkan sağlayacak sistem, hızlı şekilde devreye alınacak. Belli ürünlerin fiyatlarının şişirilmesi yoluyla manipülasyon yapılmasının büyük oranda önüne geçilecek. Stokçular anında belirlenecek.