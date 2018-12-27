Erken emekliliğe 1 Ocak'tan önce başvuranlar 4 bin TL kazançlı çıkacak

Çalışanlara erken emeklilik yolunu açan doğum ve askerlik borçlanmasında taban tutarlar 1 Ocak'ta asgari ücretteki artışla yükselecek. Bu nedenle elini çabuk tutanlar, kazançlı çıkacak. Yeni yıl gelmeden 3 iş günü içinde başvuranlar, erken emekliliğe daha az ödemeyle kavuşacak. Borçlanmada tutarlar asgari ücrete göre belirleniyor. En düşük borçlanma tutarı, brüt asgari ücretin yüzde 32'si oluyor. En yüksek borçlanma tutarı da brüt asgari ücretin 7.5 katının yüzde 32'si. Bu yılın sonuna kadar brüt asgari ücret 2 bin 29 lira 50 kuruş olarak uygulanacak. Buna göre; 2019 yılı gelmeden başvuranlar için 1 aylık borçlanma için en az 649,44 lira ödeyecek. Şimdi 1 çocuk için 2 yıllık (24 ay) doğum borçlanması yapılırsa, en az 15 bin 586 lira 56 kuruş ödenmesi yeterli olacak. Yine bu yıl bitmeden askerlik borçlanması yapanlar 540 günlük (18 ay) borçlanma için en az 11 bin 689 lira 92 kuruş ödeyecek. 1 Ocak'tan itibaren ise asgari ücret brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş olarak uygulanacak. Yeni ücretle, aylık en az borçlanma tutarı 818,69 liraya yükselecek.
76.74 TL'YE AİLE BOYU SAĞLIK
Milyonlarca çalışan 2019'a müjdeli haberlerle girerken, yeni asgari ücretle birlikte çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemi de yeniden belirleniyor. Bu yıl için 60,89 lira olan aylık Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi 76,74 lira olacak. Asgari ücretliler 2018 yılında yapılan yasal düzenlemeyle vergi dilimine takılmayacak. Yıl boyunca net 2 bin 20 lira almaya devam edecekler.
76.74 TL'YE AİLE BOYU SAĞLIK
Milyonlarca çalışan 2019'a müjdeli haberlerle girerken, yeni asgari ücretle birlikte çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemi de yeniden belirleniyor. Bu yıl için 60,89 lira olan aylık Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi 76,74 lira olacak. Asgari ücretliler 2018 yılında yapılan yasal düzenlemeyle vergi dilimine takılmayacak. Yıl boyunca net 2 bin 20 lira almaya devam edecekler.
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