Bankaların odağı müşteri olacak

Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, 2018'de 'Güçlü Türkiye'nin Lider Bankası' olma vizyonu doğrultusunda önemli başarılar elde ettiklerini söyleyerek, "Müşteri deneyimi kavramı ve müşteri deneyimini yönetmek daha fazla konuşulacak. Veri yönetimi ve veriyi etkin kullanmak ise her zamankinden önemli hale gelecek" dedi.