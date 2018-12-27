Arazisini güneş tarlasına çevirdi

Şanlıurfalı girişimci Sema Güllüoğlu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan aldığı hibe desteği sayesinde güneş enerjisi santrali (GES) kurdu. Şanlıurfa'da genelde sıcaktan şikayet edildiğini ancak güneşi kazanca dönüştürdüğünü anlatan Güllüoğlu, "Babamdan kalan taşlık araziyi ekip biçemiyorduk. Güneş enerjisi tarlası olarak değerlendirdik, çocuklarımıza ileride bir yatırım olsun diye bu santrali kurduk" dedi. GES'in yaklaşık 1.5 milyon dolara mal olduğunu, tesisin yaklaşık 7 yılda kendini amorti edeceğini dile getiren Güllüoğlu, "Kadınlar devletten destek alarak rahatlıkla bu tür yatırımları yapabilir. Ben bu konuda bütün kadınlara tavsiyede bulunuyorum" diye konuştu.
- Ekonomi
- 27.12.2018
- Gazete
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