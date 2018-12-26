Yeni yılda gelirler artacak. 7 milyon asgari ücretlinin yanı sıra tüm çalışanları ve işsizleri de yakından ilgilendiren ücret belirlendi. 2019'da geçerli olacak asgari ücrete yüzde 26.05 zam kararlaştırıldı. Yeni yılda net asgari ücret bekar çalışanlar için bin 603 lira 12 kuruştan 2 bin 20 lira 90 kuruşa, brüt asgari ücret de 2 bin 29 lira 50 kuruştan 2 bin 558 lira 40 kuruşa çıkacak. Böylece net asgari ücrette 417 lira 78 kuruş artış gerçekleşmiş olacak. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni net asgari ücret evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu asgari ücretlilerde 2 bin 155 lira 22 kuruş, eşi çalışan 3 çocuklularda 2 bin 116 lira 84 kuruş olarak uygulanacak. Yeni asgari ücret sadece bu maaşı alanları değil, tüm çalışanları, işsizleri, kendi işini yapanları, erken emeklilik için borçlanma planlayanları da etkileyecek. Asgari ücretle birlikte tüm çalışanlara her ay maaşlarıyla birlikte ödenen Asgari Geçim İndirimi (AGİ) tutarları da yükselecek. Çalışanlara medeni durumuna, eşinin çalışıp çalışmamasına, çocuk sayısına göre halen 152,21 ile 258,76 lira arasında Asgari Geçim İndirimi ödeniyor. Bu tutarlar yeni asgari ücretle birlikte 191,88 ile 326,20 lira aralığına yükselecek.
İŞSİZE 420 TL ZAM
Yeni asgari ücretle birlikte işsizlik ödeneği de artacak. İşsiz kalanlara 10 aya varan süreyle verilen maaşta en düşük ve en yüksek tutarlar asgari ücret zammıyla artacak. En az 805,63 kuruş olan işsizlik maaşı bin 15 lira 59 kuruşa çıkacak. En yüksek işsizlik maaşı da şu anki bin 611 lira 28 kuruşluk seviyesinden 2 bin 31 lira 19 kuruşa ulaşacak.
ŞİMDİ BORÇLAN AZ ÖDE
Asgari ücretteki artışla erken emeklilik için borçlanma yapacakların ödeyecekleri tutarlar da yükselecek. Bu nedenle doğum ve askerlik borçlanması yapmayı planlayanların 1 Ocak'ı beklemeden harekete geçmesi avantajlarına olacak. Halen 1 aylık borçlanma için en az 649,44 lira ödenirken, bu tutar 818,69 liraya çıkacak. Şimdi tek çocuk için 2 yıllık doğum borçlanması yapanlar en az 15 bin 586 lira 56 kuruş öderken, 1 Ocak'ta bu tutar 19 bin 648 lira 56 kuruşa ulaşacak. 18 aylık askerlik borçlanmasında da en düşük tutar 11 bin 689 lira 92 kuruştan 1 Ocak'ta 14 bin 736 lira 42 kuruşa yükselecek. Yani bu hafta borçlanma yapanlar 2 yıllık doğum borçlanmasında 4 bin 62 lira, 18 aylık askerlik borçlanmasında 3 bin 46 lira daha az ödeme yapacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücret kararının oybirliğiyle alındığını belirtti.
PATRONA MALİYETİ 3 BİN 6 TL
2019 yılında asgari ücretlilere uygulanacak oran belli olurken, bir asgari ücretlinin çalıştığı işletmeye olan maliyeti de netleşti. Bu kapsamda 2 bin 20 lira net olan asgari ücretin brüt tutarı 2 bin 558 lira 40 kuruş olacak. Söz konusu tutara yüzde 15,5 oranında SGK işveren payı eklenecek. Ayrıca, yüzde 2 oranında işveren işsizlik sigortası prim tutarı eklenmesiyle birlikte toplam 447 lira 72 kuruşluk bir maliyet ortaya çıkıyor. Böylece bir asgari ücretlinin işletmeye maliyeti brüt ücret üzerinden 3 bin 6 lira 12 kuruş olacak.
ÇIĞIL ÖN YENER
İŞSİZE 420 TL ZAM
Yeni asgari ücretle birlikte işsizlik ödeneği de artacak. İşsiz kalanlara 10 aya varan süreyle verilen maaşta en düşük ve en yüksek tutarlar asgari ücret zammıyla artacak. En az 805,63 kuruş olan işsizlik maaşı bin 15 lira 59 kuruşa çıkacak. En yüksek işsizlik maaşı da şu anki bin 611 lira 28 kuruşluk seviyesinden 2 bin 31 lira 19 kuruşa ulaşacak.
ŞİMDİ BORÇLAN AZ ÖDE
Asgari ücretteki artışla erken emeklilik için borçlanma yapacakların ödeyecekleri tutarlar da yükselecek. Bu nedenle doğum ve askerlik borçlanması yapmayı planlayanların 1 Ocak'ı beklemeden harekete geçmesi avantajlarına olacak. Halen 1 aylık borçlanma için en az 649,44 lira ödenirken, bu tutar 818,69 liraya çıkacak. Şimdi tek çocuk için 2 yıllık doğum borçlanması yapanlar en az 15 bin 586 lira 56 kuruş öderken, 1 Ocak'ta bu tutar 19 bin 648 lira 56 kuruşa ulaşacak. 18 aylık askerlik borçlanmasında da en düşük tutar 11 bin 689 lira 92 kuruştan 1 Ocak'ta 14 bin 736 lira 42 kuruşa yükselecek. Yani bu hafta borçlanma yapanlar 2 yıllık doğum borçlanmasında 4 bin 62 lira, 18 aylık askerlik borçlanmasında 3 bin 46 lira daha az ödeme yapacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücret kararının oybirliğiyle alındığını belirtti.
PATRONA MALİYETİ 3 BİN 6 TL
2019 yılında asgari ücretlilere uygulanacak oran belli olurken, bir asgari ücretlinin çalıştığı işletmeye olan maliyeti de netleşti. Bu kapsamda 2 bin 20 lira net olan asgari ücretin brüt tutarı 2 bin 558 lira 40 kuruş olacak. Söz konusu tutara yüzde 15,5 oranında SGK işveren payı eklenecek. Ayrıca, yüzde 2 oranında işveren işsizlik sigortası prim tutarı eklenmesiyle birlikte toplam 447 lira 72 kuruşluk bir maliyet ortaya çıkıyor. Böylece bir asgari ücretlinin işletmeye maliyeti brüt ücret üzerinden 3 bin 6 lira 12 kuruş olacak.
ÇIĞIL ÖN YENER
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