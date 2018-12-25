Yılbaşı kutlamalarında yeni moda: Paralı misafirlik

Yeni yıl için geri sayım başladı. Eğlence mekanlarındaki yüksek fiyatları görenler evlerine çekilirken; yeni yılı kutlamak isteyenlerin geliştirdiği yeni yöntem dikkatlerden kaçmadı. Yeni akıma göre; arkadaşlarını evine davet eden ev sahipleri, üstüne bir de para istiyor. Adeta mekan işletmeciliğine soyunan ev sahipleri, 150-200 lirayı verene evinin kapılarını açıyor. Böylece 'Misafirin az oturanı makbuldür' lafı, yerini 'Misafirin paralısı makbuldür'e bırakıyor. Misafirperverliği ile öğünen Türk milletinin evine transfer edilen Alman usulü kutlama, tepki çekiyor. Uyanık ev sahiplerinin yılbaşı kutlaması sonrasında konaklamak isteyenlerden oda+kahvaltı ücreti isteyip istemeyeceği de merak konusu oluyor.
OTELLER UÇUYOR
Öte yandan birçok otel ve eğlence mekanı da yeni yıl için tarifelerini açıklamaya başladı. Lüks otelde yeni yılı karşılamanın maliyeti cep yakıyor. İçeceğin dahil olmadığı 5 yıldızlı otellerdeki yeni yıl yemekleri 500 liradan başlıyor. Bazı otellerde ise sadece tek akşam yemeğinin faturası bir kişi için bin liraya ulaşıyor. Bazı lüks otellerde kişi başı fatura konaklamayla birlikte 5 bin liraya kadar çıkıyor.
OTELLER UÇUYOR
Öte yandan birçok otel ve eğlence mekanı da yeni yıl için tarifelerini açıklamaya başladı. Lüks otelde yeni yılı karşılamanın maliyeti cep yakıyor. İçeceğin dahil olmadığı 5 yıldızlı otellerdeki yeni yıl yemekleri 500 liradan başlıyor. Bazı otellerde ise sadece tek akşam yemeğinin faturası bir kişi için bin liraya ulaşıyor. Bazı lüks otellerde kişi başı fatura konaklamayla birlikte 5 bin liraya kadar çıkıyor.
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